Una importante fuga di gas a Rapallo, dovuta a quanto pare alla rottura di un tubo durante lavori scarificazione in via Passalacqua, una strada collinare tra Santa Maria del Campo e San Martino di Noceto. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo, i tecnici di Italgas per riparare il guasto e la polizia municipale. Per precauzione sono state fatte evacuare alcune famiglie che abitano nella zona; il traffico è interrotto.

