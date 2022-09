Riomaggiore: cena paesana in occasione della presentazione del Rio Maior

Riomaior in collaborazione con Pubblica Assistenza, Grandi e Fanti, Comitato Sagra dell’Uva e Capi Rioni ha deciso in occasione della presentazione della squadra 2022/2023 di riorganizzare la tradizionale Cena Paesana sul Piazzale della Chiesa.

L’evento avrà le seguenti peculiarità come da tradizione:

LA CENA PAESANA È UNA MANIFESTAZIONE RISERVATA SOLO A PAESANI D.O.C RESIDENTI E NON, MA PAESANI….

1) Il tovagliato sarà offerto dal Riomaior e rigorosamente arancio viola mentre ogni paesano dovrà portare con sè da mangiare, da bere, piatti, bicchieri e posate.

2) Ogni tavolo avrà un numero assegnato e sarete accompagnati ad esso dai nostri ragazzi e ragazze. A fine serata ognuno avrà il compito di pulire il suo tavolo. Bidoni appositi saranno ubicati adiacenti alla Piazza.

3) I tavoli saranno da 8 persone (10 max) per questo se al momento della prenotazione riuscite a prenderli completi insieme ad altri paesani ancora meglio.

