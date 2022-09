Riviera Trasporti, tanti debiti ma nessun colpevole: “Azioni di responsabilità prescritte”

Imperia. “Strategia per ripristinare l’equilibrio economico e finanziario della Società”. E’ definito così dal consiglio di amministrazione e dal suo presidente Giovanni Barbagallo, il piano concordatario della Riviera Trasporti, depositato e approvato dal tribunale di Imperia lo scorso aprile, divenuto consultabile solo dal primo settembre.

La cura ai mali di Rt viene individuata dal Cda in una decina di punti programmatici che si sostanziano in investimenti per 11,2 milioni di euro nella flotta dei mezzi (coperti quasi integralmente da contributi pubblici), nella vendita di cespiti immobiliari non essenziali, a partire dai depositi di San Martino a Sanremo e corso Francia a Ventimiglia, dalla ricapitalizzazione della società, attraverso il conferimento delle Colonie di Nava, ad opera della Provincia di Imperia (ente socio di maggioranza all’84,44%), dal pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati al 31 dicembre 2024 e, soprattutto, nel saldo, entro il 2025, nella misura del 23%, dei creditori chirografari, i quali detengono, messi insieme, una quota di oltre 10 milioni di euro di debiti della Riviera Trasporti.

