Genova. Un pareggio che frena la corsa della Sampdoria alle posizioni di vertice del campionato Primavera 1, quello ottenuto col Sassuolo (il terzo in quattro gare, più una vittoria), che attesta tuttavia la solidità della squadra, tuttora imbattuta, come del resto il Sassuolo, che di punti ne ha due in più, frutto di due vittorie e due pari.

Sono stati gli emiliani, a portarsi in vantaggio, al 28°, con Sasanelli, cui ha risposto il bomber Montevago, al 75°, determinando l’1-1 finale.

