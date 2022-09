Sampdoria, ventisei gauchos hanno vestito il blucerchiato

Genova. Se per omaggiare Harry Winks, l’altro giorno abbiamo alzato l’Union Jack sulla Lanterna, su quale pennone possiamo adesso issare la bandiera ‘albiceleste’, per l’arrivo di Bruno Amione e soprattutto di Ignacio Pussetto? In cima al Bigo del Porto Antico?

I due ‘gauchos’ sono rispettivamente il 25esimo e 26esimo argentino, arrivato ad indossare la maglia blucerchiata, la colonia più numerosa di stranieri, che sarebbe superata solo dal totale dei giocatori arrivati dall’ex Jugoslavia ormai dissolta.

