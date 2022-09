Sfida gastronomica in Appennino, in gara anche i sapori lunigianesi

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, è tornato quest’anno Upvivium, il concorso enogastronomico nazionale a filiera corta organizzato nella Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano. Partito ufficialmente il 19 agosto, Upvivium, promosso dal Parco nazionale dell’Appennino, intende a porre attenzione tra lo stretto legame che c’è tra ruralità e conservazione del paesaggio e della biodiversità, in modo da accrescere il valore dei prodotti locali, dando visibilità a chi li propone con ricette dedicate nei menù dei ristoranti. Diciotto le squadre in gara, ognuna composta da ristoratori e produttori agroalimentari che, nei fine settimana sino al 25 settembre 2022, propongono il proprio piatto a chilometro zero, accompagnato da vini, birre o bevande analcoliche del territorio. Tutte le ricette sono state validate da ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Sul sito mabappennino.it è possibile scoprire l’elenco dei ristoratori e delle aziende produttrici partner, i dettagli delle ricette in gara e le info per prenotare la degustazione del piatto nei fine settimana dal 19 agosto al 25 settembre. Sulla pagina Facebook @Biosfera Appennino si potrà inoltre lasciare il proprio ‘Mi Piace’ sulla foto di uno o più dei piatti in concorso. Sulla base dei pollici all’insù ottenuti sarà poi stilata la classifica provvisoria e saranno individuate una squadra per provincia (Parma, Reggio, Modena, Massa Carrara, Lucca) che accederanno alla finale locale che si terrà mercoledì 12 ottobre presso la sede di Colorno (Parma) di Alma –, durante la quale sarà eletto il vincitore Upvivium 2022 dell’ Appennino tosco-emiliano, che ne difenderà i colori, confrontandosi con i vincitori delle altre Riserve di Biosfera italiane in concorso in occasione della finale nazionale del 30 novembre, che si terrà sempre ad Alma sotto forma di gara dal vivo.

