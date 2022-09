Stadio Bacigalupo, l’ex assessore Scaramuzza: “Il sindaco Russo ha ragione, il Savona rispetti le regole”

La nuova proprietà del Savona Calcio ha detto chiaramente durante la conferenza stampa odierna che non parteciperà al bando per l’assegnazione dello stadio Bacigalupo. L’intenzione è sedersi a un tavolo con l’amministrazione comunale e poter avere maggiore libertà di manovra. Un modus operandi che non è andato giù al sindaco Marco Russo, che ha dichiarato: “Reputo grave fare dichiarazioni con un bando aperto. La serietà si misura anche nella capacità di rispettare le istituzioni cittadine”.

L’ex assessore del Comune di Savona Maurizio Scaramuzza si schiera a favore del sindaco e dell’attuale assessore dello sport Francesco Rossello: “Io sono sempre stato il primo a essere critico nei confronti dell’amministrazione. Ma in questo caso devo dargli ragione: c’è un bando aperto e ci sono delle regole, delle norme e delle leggi. I nuovi proprietari del Savona Calcio non possono arrivare e comportarsi in questo modo. In questi anni, nei abbiamo visti tanti passare”.

