Tour in treno da Levanto alle Cinque Terre per Daniele Montebello

Nella giornata di domani mercoledì 7 settembre i candidati all’uninominale di Camera e Senato Daniele Montebello e Guido Melley si muoveranno in treno partendo da Levanto e arrivando a Riomaggiore per incontrare i sindaci, gli amministratori, i referenti delle associazioni locali e in generale la cittadinanza, al fine di raccogliere eventuali istanze e far conoscere i propri programmi elettorali. Le tappe saranno: 9.30 Levanto, 12.00 Monterosso, 15.00 Vernazza, 16.30 Manarola e 17.30 Riomaggiore.

