Un gioco a squadre per comprendere cause ed effetti del cambiamento climatico

Decima edizione per la ‘Settimana del Pianeta Terra’, festival scientifico dedicato alla comunicazione pubblica delle geoscienze. Dalla sua nascita nel 2012 la manifestazione, che quest’anno si terrà dal 2 al 9 ottobre, ha organizzato e promosso 1.800 geoeventi che hanno toccato centinaia di località di tutta Italia, con una crescente partecipazione di pubblico. “La ‘Settimana del Pianeta Terra’ – si spiega sul sito – vuole far conoscere al grande pubblico le geoscienze attraverso lo straordinario patrimonio geologico, ambientale, naturalistico e culturale del nostro Paese. Sia quello più spettacolare che quello meno conosciuto, ma non meno affascinante: quello che abbiamo la fortuna, spesso senza saperlo, di avere proprio a due passi da casa”.

Non mancherà, dopo le tappe degli scorsi anni (anche nel 2020 e nel 2021, formato online causa pandeia), un geoevento spezzino, rivolto alle scuole superiori, dal titolo ‘E’ tutta una questione di clima, dal passato al futuro’. L’appuntamento è per il 3 e 4 ottobre al CAMeC (QUI la pagina dell’evento).

“Il clima è un sistema complesso in evoluzione che influenza profondamente le attività umane – spiega la presentazione dell’iniziativa -, determinandone ogni aspetto, dagli insediamenti, all’alimentazione, alle attività economiche, alla produzione di energia, alle abitudini e allo stile di vita. Da due secoli la rivoluzione industriale e le scelte dell’uomo hanno favorito una crisi climatica globale. Studiare i paleoclimi e gli elementi che influenzano il clima è quindi più che mai decisivo per fermare le conseguenze dell’attività umana sul nostro pianeta. Dal passato ‘registriamo’ cambiamenti climatici, nel futuro cosa ci aspetterà? Lo scopriremo insieme in un incontro con il Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Giocheremo a squadre per capire cause ed effetti del cambiamento climatico con gli strumenti fornitici dalla ciclo stratigrafia e dai più innovativi metodi scientifici. Per vincere sarà necessario attingere alle conoscenze e alle risorse sul climate change di gruppo e saper trovare soluzioni e comportamenti virtuosi che dovrebbero essere adottati dal proprio piccolo alla scala globale per mitigare i fenomeni connessi al cambiamento climatico, una delle questioni più urgenti del nostro tempo”.

