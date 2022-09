A Vatteroni il Memorial “Merani” a San Venerio

Va allo spezzino Lorenzo Vatteroni la 3.a edizione del Memorial “Roberto Merani”, che tutti gli anni il Circolo Tennis Spezia dedica a uno dei suoi soci più rimpianti, inoltre tra i fondatori del club di San Venerio. Monte-premi di cinquemila euro, Giudice Arbitro immancabilmente Antonella Finazzi, Direttore di gara Massimo Burroni. Un’altra volta buono il livello tecnico emerso dalla competizione, peccato magari soltanto per quella conclusione un po’ sbilenca, con una finale interrotta dopo appena 3 game a causa del ritiro del romano Valerio Perruzza; a quanto pare spossato da una semifinale interminabile in mattinata: cosa che ha deciso l’assegnazione della vittoria appunto allo spezzino Lorenzo Vatteroni. Per la cronaca, in semifinale Vatteroni aveva sconfitto Antonio Campo, Perruzza invece Stefano Baldoni. A chiusura del tutto, una bella cena (a proposito venerdì 9/9 a S. Venerio ci sarà pure quella di fine estate) mentre incalzano i prossimi impegni, che vedono il Cts tuttora in corsa sia in Serie D2 che in D3…per la promozione alle categorie superiori.

