Andora, rimpasto di giunta: deleghe in base alle opere prioritarie nell’ultima fase del mandato

Andora. Questa mattina, il sindaco Mauro Demichelis con decreto N. 22 del 07/09/2022 ha revocato le nomine dei componenti della Giunta Comunale, primo atto di un veloce rimpasto mirato a riassegnare le deleghe in base alle priorità amministrative dell’ultima parte del mandato, particolarmente incentrato sulla realizzazione del progetto di Borgo Castello e delle opere infrastrutturali fondamentali per il futuro di Andora. Al provvedimento di revoca è seguita l’immediata riassegnazione delle deleghe, con nuovi ingressi in Giunta. Il rimpasto, avviene, a pochi giorni dalla comunicazione con cui il Vicesindaco Patrizia Lanfredi ha riconsegnato la delega di assessore alle Manifestazioni al Primo cittadino di Andora.

Confermati alla carica di assessori:

» leggi tutto su www.ivg.it