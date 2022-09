Calcio/ Il Genoa fa festa al Ferraris con la sua gente per i 129 anni

129 anni del Genoa celebrati in un tripudio di colori al Ferraris: non soltanto la Nord ma anche i distinti e la Tribuna si sono riempite per festeggiare questo evento in un anno particolare in quanto coincide con la serie B. Il presidente Zangrillo questa mattina alla riapertura del Museo del Genoa ha dichiarato ai microfoni di Primocanale proprio sui tifosi: “Li ammiro ed è per noi un segnale di responsabilità”

Intanto nel pomeriggio invece sono arrivati gli auguri di Wander riportato dal sito ufficiale: “Ciao Genoa! Voglio prendermi un momento per augurare al Genoa e a tutti i tifosi rossoblù nel mondo un buon anniversario. Come Club più antico d’Italia, la storia del Genoa è qualcosa che abbiamo a cuore e celebriamo ogni giorno. Oggi, mentre ripenserete ai vostri momenti preferiti nella storia del Genoa, per favore unitevi a me nel pensare ai momenti che creeremo insieme nel futuro. Grazie e forza Genoa”

