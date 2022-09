Covid, vaccino bivalente per tutti gli over 12: quarta dose anche alle donne in gravidanza

Liguria. Il vaccino anti-Covid bivalente, che protegge cioè dalla variante Omicron oltre che dal ceppo originario del virus, è indicato “come dose di richiamo nei soggetti di età superiore a 12 anni che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione” anti-Covid. Lo indica oggi il ministero della Salute in una circolare a poche ore dal via libera ufficiale dell’Aifa ai nuovi vaccini a mRna sviluppati da Pfizer e Moderna.

Nuovi vaccini che, come previsto, andranno usati prioritariamente per somministrare la quarta dose (ufficialmente chiamata “seconda dose di richiamo”) in base alle raccomandazioni già previste. Quindi via libera all’ulteriore booster per over 60, persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza“. Proprio l’arrivo di questi farmaci potrebbe dare finalmente impulso alla campagna per la quarta dose, fin qui rimasta al palo complice la ritrosia di molti pazienti che attendevano le dosi aggiornate.

