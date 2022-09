Frascatore, un’intera comunità in lutto: “Un’onda di sconforto ha sommerso tutta la città”

Una pioggia di commenti, di ricordi, di aneddoti. Come essere una celebrità, un personaggio noto e non farlo mai emergere con una grazia e un’educazione di altri tempi. Impossibile non conoscere Mauro Frascatore (nella foto con Dario Vergassola), uno degli ultimi pionieri del giornalismo pre-digitale che ha saputo, anche con l’avvento di internet e delle nuove tecnologie, rimanere al passo coi tempi. Perchè fare bene questa professione non contempla particolari strumenti e materiali, app o alambichi da influencer: quelli sono solo i mezzi per raccontare. Il vero differenziale di un reporter è quel famoso senso della notizia che ti fa arrivare prima e meglio degli altri. Una qualità, fortunatamente, imperitura per chi la possiede, anche di fronte ad un nuovo modo di comunicare e di informare. Tutte abilità che Mauro aveva in quantità e sapeva anche condividerle, senza mai apparire superbo, anche nei momenti peggiori. Frascatore è stato anche un uomo di questa città, un esponente della comunità, un ruvido gentile, apprezzato anche da chi non sapeva come si chiamasse ma era abituato ai suoi occhi, ai suoi baffi, alla sua andatura dinoccolata, al suo maxi-scooter giallo che era diventata un’icona generazionale. Diventa allora quasi naturale che la città non sia avara di parole nei suoi confronti: “Un’onda di sconforto ha sommerso tutta la città alla notizia della scomparsa di Mauro Frascatore – ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – lo storico fotografo della Nazione ha per oltre quarant’anni raccontato fatti e soprattutto storie di persone con la sua macchina fotografica con un garbo senza tempo. Era un professionista della comunicazione, ma soprattutto un galantuomo conosciuto da tutta la Città per la sua ironia così tipicamente spezzina, un po’ ruvida, ma in realtà accogliente con tutti. Le migliaia di manifestazioni di vicinanza alla famiglia e di testimonianze di ricordi dimostrano quanto tutta la comunità spezzina sia stata profondamente legata a Mauro, che nessuno mai potrà dimenticare. Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia e alla redazione de La Nazione ”

Anni di foto e di notizie, di incroci e di strette di mano, anche in Camera di Commercio dove Mauro era di casa: “A nome della Camera di Commercio e mio personale – dice il segretario generale, Marco Casarino – esprimo alla famiglia di Mauro Frascatore il più profondo cordoglio. Ne ricordiamo la battuta sempre pronta, l’ironia, la disponibilità, la passione per il suo lavoro. Per Spezia un’istituzione, per tutti noi una persona speciale che lascia un grande vuoto”. Ha fotografato senatori e onorevoli di qualsiasi generazione e partito e proprio dal Partito democratico spezzino arrivano le condoglianze: “Dove alla Spezia c’è stata una notizia, lì hai sempre trovato Mauro Frascatore. Possiamo affermare che tutta la cronaca locale è passata negli ultimi 40 anni dal suo obbiettivo. Quell’aria scanzonata, il sorriso sornione e la grande umanità sono le caratteristiche che lo hanno connotato e che rimangono impresse in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Grazie Mauro, ci mancherai e continueremo a cercarti pensando di vederTi sbucare all’improvviso con la tua macchina fotografica per raccogliere ancora l’ennesima testimonianza”. Anche la deputata Raffaella Paita lo ha voluto ricordare: “Un amico, un professionista di grandissimo valore riconosciuto da tutta la città. Con il suo lavoro giornalistico ha immortalato i cambiamenti della nostra città nei momenti più belli, ma anche nelle difficoltà più profonde. Le sue fotografie non erano solo bellissime, ma anche e soprattutto capaci di cogliere il senso e la profondità del momento. Le figure politiche della città sono state accompagnate dall’ attività professionale di Mauro, noi siamo cresciuti con le fotografie di Mauro. Era una figura di riferimento. Un uomo ironico, schietto, intelligente, vero. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla redazione de La Nazione”.

