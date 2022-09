Helpcode avvia la campagna “Togliamoli dalla strada” per l’accesso all’istruzione dei bambini nel mondo

Genova. Nel mondo, oltre 64 milioni di bambini non hanno accesso a un’istruzione adeguata e sono esposti a gravi rischi. Uno scenario drammatico acuito dalla pandemia, che ha esacerbato le disuguaglianze già esistenti in ambito educativo, colpendo maggiormente gli studenti dei paesi più poveri, per i quali frequentare la scuola significa molto più che imparare a leggere, scrivere e far di conto: vuol dire avere la certezza di ricevere quotidianamente un pasto completo, essere protetti all’interno di un ambiente sicuro ed imparare a riscrivere il proprio futuro, che altrimenti sarebbe segnato. Con la chiusura delle scuole, infatti, circa 370 milioni di bambini non hanno più potuto usufruire dei pasti scolastici gratuiti, spesso la loro unica fonte di nutrizione e le bambine, più vulnerabili se lontane da un ambiente protetto, rischiano di essere maggiormente esposte ad abusi, violenze e sfruttamento. Inoltre, nel 2020, il numero di bambini e bambine impiegati nel lavoro minorile è salito a 160 milioni.

Ognuno di questi bambini è una storia che si interrompe, un sogno che non potrà mai realizzarsi, un adulto che non potrà cambiare il mondo in un posto migliore. In occasione della Giornata Internazionale dell’alfabetizzazione (8 settembre), Helpcode lancia un appello accorato: senza aiuti e interventi mirati, milioni di bambini e bambine rischiano di non tornare più fra i banchi di scuola, perché costretti a lavorare o a contrarre matrimoni precoci per aiutare le famiglie, ridotte in estrema povertà. Sostenendo la campagna “Togliamoli dalla strada” chiunque può contribuire, insieme ad Helpcode, a riportare migliaia di bimbi a scuola, salvando così la loro vita. Per ricevere maggiori informazioni su come sostenere il futuro di tante bambine e bambini garantendo loro istruzione, sicurezza e un’alimentazione adeguata è possibile consultare il sito https://helpcode.org/togliamoli-dalla-strada.

