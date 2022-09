Il Napoli primeggia in gol fatti, tiri effettuati, assist e gioco aereo

Il Napoli che questa sera si mette alla prova in Europa contro il Liverpool, in campionato è la squadra del momento. Salvo lo scivolone contro il Lecce, che le costa in questo momento il primo posto in classifica in favore dell’Atalanta, la squadra di Luciano Spalletti primeggia in molte delle statistiche chiave della serie A dopo cinque giornate.

I campani sono al top per gol fatti (12, ovvero 2.4 a partita); tiri effettuati (98, di cui 29 in porta); assist (12) e reti di testa (3) a pari merito con la Roma. Ancora più indicativo, il fatto che tutto ciò sia stato ottenuto con il più basso livello di corsa del campionato. Solo 94 km per Di Lorenzo e compagni. La squadra che macina più passi? Proprio lo Spezia prossimo avversario, con circa 113 km totali.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com