Imperia, problemi nel passagio pedonale in zona Piani. La segnalazione di una lettrice

Imperia. Degrado in zona Piani a Imperia, segnalato da una nostra lettrice che lamenta l’incuria in cui versa il passaggio pedonale. «L’unico attraversamento pedonale che abbiamo a Piani per andare alla fermata dell’autobus e per recarci a piedi in centro, è privo di marciapiede. Oltre ad essere situato nel pieno di una curva è molto stretto e non permette il passaggio di più di una persona alla volta» commenta la lettrice.

La pericolosità del passaggio non è l’unico problema che preoccupa la nostra lettrice: «Il passaggio è abbandonato all’incuria, tra erbacce e rifiuti. Non c’è purtroppo altra strada che possiamo utilizzare e chiediamo all’amministrazione di venirci incontro, soprattutto per la sicurezza di chi deve muoversi a piedi». Nella stessa zona sono anche stati richiesti dei bidoncini gettacarte: «Sono 5 anni che ne facciamo richiesta perchè non ne abbiamo a partire dal primo che è all’imbocco dell’autostrada al distributore di benzina, così come non riceviamo il lavaggio strade».

