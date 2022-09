Ventimiglia. Si è tenuta oggi, mercoledì 7 settembre, l’inaugurazione del point elettorale della Lega a Ventimiglia in via Cavour 25, in vista delle elezioni politiche in programma il 25 settembre.

Presenti al taglio del nastro il consigliere regionale Mabel Riolfo, il segretario cittadino della Lega Simone Bertolucci e i candidati Alessandro Piana e Flavio Di Muro, rispettivamente al Senato e alla Camera, che hanno discusso con i presenti il proprio programma elettorale.

