Kevin Manfredi nei top10 al Gp di San Marino

Si chiude con il Gp di San Marino il FIM ENEL MotoE World Cup che ha visto lo spezzino Kevin Manfredi, al suo primo anno in MotoE un’altra volta in Top10. Un weekend in crescita per Kevin che si è adattato sempre meglio, fin dalle prime

prove del venerdì, alla moto Energica Ego Corsa dell’Octo Pramac Racing, lottando la leadership nella Qualifica 1 e terminando in 4ª posizione. Con la somma dei tempi delle due qualifiche lo Spezzino scatta così dalla 12ª piazza e conquista l’8º posto in gara 1 in piena lotta per la quinta posizione, con tempi molto simili ai piloti che sono saliti sul podio e l’11º in gara 2, chiudendo così la sua prima stagione di MotoE al 12º posto della Classifica di Campionato a soli 7 punti dal Campione del Mondo 2021 Jordi Torres e confermandosi anche secondo miglior esordiente.

”Un altro weekend in crescita e sopratutto emozionante perché correre davanti al pubblico di casa mette ancora più carica – spiega Kevin Manfredi -. Sono soddisfatto del progresso fatto durante questo weekend, in gara 1 avrei voluto ottenere il 5º posto ma non ero al 100% per farlo è stato però importante mantenere quel passo e fare ulteriore esperienza. In futuro dobbiamo migliorare le qualifiche per partire più avanti, questo mi permetterebbe di giocarmi meglio le fasi iniziali di gara, cruciali poi a determinare il risultato finale. Non vedo l’ora di lavorare e definire i programmi 2023 per ambire così a nuovi obiettivi.” Kevin conferma ancora la sua velocità ed il suo adattamento a nuove moto e condizioni, confermandosi 2º nella classifica Rookie of the year. Nell’attesa di scoprire i programmi futuri nel Motomondiale, ora dovrà concentrarsi su una nuova e grande sfida, la 24 ore del Bol D’or 2022 in sella alla Yamaha del Wojcik Racing Team. Kevin ringrazia tutta la Octo Pramac Racing per l’opportunità datagli, i suoi sponsor e partner tecnici della stagione 2022.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com