La città perde il suo reporter, addio a Mauro Frascatore

Tutti dovranno fare a meno dello sguardo penetrante, attento e della saggezza di Mauro Frascatore. Reporter storico, della testata giornalistica La Nazione, che per più di quarant’anni ha raccontato una città intera anche se l’amore per l’immagine era già sbocciato una decina d’anni prima. Mauro ha chiuso gli occhi, ieri, a 75 anni al Sant’Andrea della Spezia. Da tempo combatteva con una malattia che lo ha portato via alla sua famiglia, rimasta al suo fianco fino all’ultimo. Anche la sua città lo amava e rispettava per le sue innata capacità di immortalare in uno scatto anche i momenti più difficili che un reporter, vero e d’altri tempi com’era lui, doveva raccontare.

Una notizia corretta a seconda delle situazioni è paragonabile alla ricerca del Santo Graal e di Mauro Frascatore si potrebbe dire che quel tesoro lo ha trovato tante volte. E’ stato un maestro attento per tutti. Nella storia cittadina degli ultimi quarant’anni non ci sono luoghi o momenti importanti ai quali non abbia presenziato, vuoi per le sue doti che per la sua compostezza enigmatica da attore, che lo rendeva adatto ad entrare in ogni ambiente per raccontarlo. Incontrare Mauro a una conferenza, in un contesto di cronaca fruttava sempre una lezione grande o piccola che fosse. Se si apparteneva ad un’altra testate era sempre disponibile a tendere la mano, a maggior ragione se si muovevano i primi passi nel mondo del giornalismo. A tutti mancherà quel saluto quotidiano “Ciao bimba”, “Ciao ragazzo”. La grandezza di Mauro Frascatore si misurava anche da questo.

