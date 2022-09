La clinica di malattie infettive del San Martino è di nuovo Covid free: “Merito dei vaccini”

Genova. “La clinica di malattie infettive del policlinico San Martino è Covid free. Si tratta di un reparto che ha dato e sta dando un contributo importante alla lotta alla pandemia e siamo felici che la campagna vaccinale stia andando nella direzione che avevamo previsto e cioè con una riduzione drastica delle complicanze dovute alla malattia, anche per i soggetti più anziani o fragili”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla circolazione del Covid in Liguria.

“Anche la terapia intensiva del Monoblocco al terzo piano, l’unica che ancora ospitava malati positivi, è Covid free da stamani.

Gli ospedali si stanno svuotando – ha aggiunto il presidente della Regione – e questo è il segnale più importante perché coincide con una piena ripartenza della nostra vita, della socialità e dell’economia. Ci siamo riappropriati della nostra normalità riuscendo a tutelare anche la nostra salute e questa è la vittoria più importante”.

