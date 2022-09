La Coop rilancia la raccolta di materiale didattico per le famiglie in difficoltà

Venerdì 9 e sabato 10 settembre torna la raccolta solidale “Dona la spesa scuola”, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. Nei punti vendita della Cooperativa (esclusi gli InCoop di Albissola Marina, Albenga, Lavagna, Santa Margherita Ligure e San Terenzo) saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà, per sensibilizzare Soci e clienti ad acquistare uno o più elementi del corredo

indispensabile per frequentare la scuola: quaderni, colori, contenitori ad anelli, piccola cancelleria. A fine giornata, i materiali raccolti saranno ritirati direttamente dalle associazioni, che li distribuiranno ai nuclei familiari più fragili. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con 78 associazioni o reti territoriali e grazie al supporto di circa 200 Soci volontari, che affiancano Coop Liguria nell’organizzazione delle sue attività sociali, solidali e aggregative.

“Dona la spesa” è solo una delle iniziative messe in campo da Coop Liguria a sostegno della scuola: dal 13 settembre saranno aperte le iscrizioni per partecipare ai percorsi didattici “Saperecoop”, che Coop Liguria, da più di 40 anni, offre gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado sui temi della corretta alimentazione, dell’ambiente e della cittadinanza attiva. Le proposte sono consultabili sul sito dedicato www.saperecoop-liguria.it. L’ 8 settembre ha invece preso il via la nona edizione di “Coop per la scuola”, la raccolta che permette di sostenere le scuole dei propri figli facendo acquisti in Coop: i buoni raccolti attraverso la spesa possono essere donati agli istituti scolastici del territorio i quali, collezionandoli, possono richiedere i premi didattici contenuti in un apposito catalogo (tecnologia, materiali per la didattica, materiali di cartoleria, ecc.) Negli ultimi 8 anni, l’iniziativa ha permesso di distribuire alle scuole liguri premi per più di 5 milioni di euro. Da diversi anni, la Cooperativa offre ai propri Soci la possibilità di ordinare i testi scolastici per le scuole secondare di primo e secondo grado usufruendo di uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei volumi.

