Pontremolese e infrastrutture, Gagliardi (Noi Moderati): “Urgente procedere a progettazione dei lotti mancanti”

“Le infrastrutture rappresentano uno strumento fondamentale di sviluppo e crescita del paese. La nostra regione per esempio in passato e’ stata spesso penalizzata da una visione miope della politica dei “no” della sinistra, con una conseguente mancata programmazione che oggi ci rende carenti di collegamenti viari. Un paese moderno e competitivo passa da infrastrutture efficienti e sostenibili.

Bisogna lavorare, quindi, per accelerare la loro realizzazione e occorre agire seguendo la linea tracciata dal presidente Toti: il modello Genova, che ha consentito la costruzione del ponte San Giorgio in meno di due anni e la spinta verso la realizzazione delle varianti Aurelia”, dichiara in una nota Manuela Gagliardi, candidata al Senato della Repubblica per la lista Noi Moderati.

“Per la nostra città rappresenterebbe un punto di svolta la realizzazione del raddoppio della ferrovia Pontremolese, così come il completamento del terzo lotto della variante Aurelia – commenta – Negli ultimi tempi il governo ha ripreso in mano il dossier Pontremolese inserendo il progetto di fattibilità tecnico-economica nel piano delle opere 2017-2021 da realizzare insieme a Rfi. Un passaggio molto importante: significa che l’infrastruttura è stata ritenuta strategica, come da anni noi sosteniamo, impegnandoci affinché venga realizzata”.

“È urgente ora procedere alla stesura degli atti successivi, in particolare la progettazione dei lotti mancanti, in modo da essere pronti per quando le coperture economiche mancanti verranno trovate. Spezia e la sua provincia aspettano quest’opera da tanto, non si può più perdere ulteriore tempo, così da consentire al nostro porto di essere ancora più competitivo come le aziende del territorio che risulterebbero meglio collegate col resto d’Europa”, conclude Gagliardi.

