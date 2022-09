Portofino: controlli delle Fiamme gialle, 60 armatori nei guai

Sono tornati i controlli della Guardia di Finanza lungo la costa ligure per verificare la posizione tributaria dei proprietari di yacht. Su 71 imbarcazioni controllate, ben 60, per un valore di 18 milioni, non sono state dichiarate nella denuncia dei redditi dei loro proprietari, professionisti o piccoli e medi imprenditori. Le imbarcazioni, in parte alla fionda alle Cinque Terre e a Portofino, hanno lunghezza dai 10 ai 30 metri con valori tra i 15.000 e i 15.000.000 euro. Quasi tutti battono bandiera straniera e potrebbero ufficialmente appartenere a società straniere, pur avendo l’obbligo i proprietari di denunciarne il possesso. L’operazione è stata compiuta dal Reparto Operativo Aeronavale di Genova che ora presenterà rapporti alle Procure interessate.

» leggi tutto su www.levantenews.it