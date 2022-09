Sanremo, Fausto Leali conclude la stagione di eventi estivi al Casinò

Sanremo. Dopo il grande apprezzamento del pubblico verso gli spettacoli del calendario del Casinò che ha inserito Maurizio Lastrico, Enrico Ruggeri, Andrea Paris, Luca Bono, Jerry Calà and band, il Nouveau Cirque e I Paipers, il programma della stagione eventi estiva chiude in bellezza con Fausto Leali e la sua band, sabato 10 settembre al Roof Garden.

Da tempo il concerto live è sold out per un artista che ha sempre saputo instaurare un rapporto intenso e diretto con il pubblico del Casinò. Il suo legame con Sanremo arriva da lontano, ed è basato su brani divenuti icone musicali nel mondo, spesso lanciate dal Festival. Ogni concerto è un’emozione. Sono, infatti, tantissime le richieste per partecipare alla serata arrivate e che non è stato possibile esaudire.

» leggi tutto su www.riviera24.it