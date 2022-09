Scuola: alla Coop raccolta solidale di materiale didattico

Dall’ufficio stampa di Coop Liguria

Venerdì 9 e sabato 10 settembre torna la raccolta solidale “Dona la spesa scuola”, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

Nei punti vendita della Cooperativa (esclusi gli InCoop di Albissola Marina, Albenga, Lavagna, Santa Margherita Ligure e San Terenzo) saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà, per sensibilizzare Soci e clienti ad acquistare uno o più elementi del corredo indispensabile per frequentare la scuola: quaderni, colori, contenitori ad anelli, piccola cancelleria.

