Un gelato da abbinare ai muscoli, gli show cooking, i laboratori per i più piccoli: è tempo di Mytiliade

Inaugura ufficialmente Venerdì 9 Settembre alle 10.30 nella tensostruttura allestita in Piazza Garibaldi, Mytiliade, la rassegna dedicata ai muscoli, pardon mitili, ma che ha la pretesa di inserirsi in un contesto gastronomico mediterraneo mettendo in comunicazione le culture che si affacciano sul bacino del Mediterraneo tramite la cucina, gli ingredienti, le ricette. Il primo incontro è dedicato al gelato. Alle 11 in Piazza Garibaldi, Gian Luca Cavi proporrà uno show cooking in cui realizzerà in diretta un gusto di gelato da abbinare ai muscoli. Gelatiere emergente 2021, emiliano classe 1988, ha sviluppato la sua personale idea di gelateria. Con la passione per le creme, il suo è un gelato che parte dalla suggestione tradotta in gusto, preparato con materie prime di piccoli produttori praticanti un’agricoltura responsabile, più che a km zero, a “chilometro giusto”.

In Rotonda Vassallo alle 17.30 il primo appuntamento dedicato ai più piccoli per la sezione Mytiliade Kids curato da Ape Book Pharmacy con il teatro Kamishibai. Seguendo la tradizionale tecnica di narrazione animata giapponese del teatro di carta, verranno presentati ai più piccoli due racconti che vedono il mare protagonista. “La leggenda del polpo campanaro di Tellaro” e “Baciccin Tribordo, ovvero l’uomo verde di alghe” adattamento per teatro del racconto di Italo Calvino. Infine in serata, alle 21.30 in Piazza Garibaldi l’incontro show-cooking “I muscoli ripieni nel Mediterraneo, da Lerici alla Turchia” con la Chef libanese Anissa Helou, food writer, giornalista ed esperta delle cucine e del patrimonio culinario del Medio Oriente, Mediterraneo, Nord Africa e del mondo islamico. Ha viaggiato nel Mediterraneo scrivendo numerosi libri di cucina diari di tour culinari affrontati in molti paesi del bacino del Mediterraneo. Secondo la rivista Arabian Business è una tra le cento donne arabe più influenti del mondo. Helou proporrà la versione turca di una delle più celebri ricette liguri, accompagnata dagli approfondimenti dello scrittore e Prof. dell’Università degli studi di Parma con cattedra in Storia dell’alimentazione, Alberto Grandi. A moderare l’incontro, Stefano Bicocchi in arte Vito, attore e comico italiano protagonista della trasmissione culinaria di Sky “Vito con i suoi”.

