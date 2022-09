A Sarzana proseguono le asfaltature in notturna

Prosegue il piano straordinario di asfaltature comunali, per il quale il Comune ha stanziato 750mila euro nel 2021 e 1,3 milioni nel 2022, partendo dalle priorità per programmare un intervento nel medio periodo su tutta la città di Sarzana. Dopo gli interventi nei diversi quartieri, sono cominciati questa settimana i lavori del lotto dedicato all’intera area delle Poggi – Carducci, che saranno conclusi entro l’inizio delle scuole. Oltre a via Posta Vecchia, che sarà asfaltata sempre in notturna per minimizzare l’impatto sul traffico, questi lavori comprendono via Neri e la rotonda tra via Neri, viale Mazzini e via San Francesco, che sarà conclusa come previsto domani notte.

Questa la disciplina della circolazione prevista per l’intervento dedicato a via Posta Vecchia, in virtù dell’ordinanza già emessa dal comandante della Polizia Locale Benassi:

