BB Competition impegnata sulle strade del Kärcher Kumrovek Rally

La Renault Clio di Simone Boscariol impegnata sulle strade dell’Alpe Adria (free copyright Amicorally)

BB Competition chiamata a difendere la leadership in campionato. La scuderia spezzina, al comando dell’Alpe Adria Trophy grazie alle performance di Simone Boscariol nelle precedenti occasioni, cercherà conferme sulle strade del Kärcher Kumrovek Rally, in Croazia, contesto che Boscariol affronterà sulla Renault Clio N5 messa a disposizione e curata in campo gara da Boscarally Team. Un’esperienza che condividerà ancora con la copilota Jasmine Manfredi, parte integrante della programmazione sportiva del driver veneto e che ricalcherà, in parte, la cornice già proposta ai protagonisti del WRC, il Campionato del Mondo.

