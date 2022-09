Pietra Ligure. Quella che inizierà tra tre giorni sarà una stagione molto importante per i biancocelesti. Certo, ogni stagione ha la propria valenza, ma quando si tratta di ‘rialzarsi’ è diverso, maggiore.

A Pietra si respira entusiasmo e fiducia nei confronti della squadra, un segnale sicuramente positivo per la dirigenza e lo staff tecnico al lavoro per mettere basi sempre più solide per il futuro.

» leggi tutto su www.ivg.it