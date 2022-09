Campiglia, copiose perdite fognarie nel borgo. I residenti: “Quando piove fuoriesce di tutto”

Non sono bastati gli esposti all’Asl 5, né le sollecitazioni rivolte ad Acam o al Comune della Spezia, e alla fine Gianmaria, abitante di Campiglia, ha deciso di rivolgersi a CDS per rendere nota la situazione che è costretto a vivere insieme ai vicini e sperare che qualcosa si muova.

“Le fognature sono vetuste – afferma il lettore, allegando una eloquente galleria di fotografie – e da molti anni nessun intervento (anche se in teoria sono stati programmati, ma sempre rimandati) di manutenzione è stato mai fatto (che io sappia). Il risultato è che alcuni anni fa, davanti casa mia avevano cominciato a comparire delle buche, dovute alla pressione dell’acqua nei condotti intasati da detriti depositatisi negli anni. Dopo varie segnalazioni al Comune, hanno mandato una squadra di operai per sistemare la buca più grossa che si era formata. Il loro intervento ha precipitato la situazione, visto che hanno (sicuramente senza rendersene conto) del tutto otturato la canaletta di scolo delle acque piovane e fognarie (è un unico condotto). Tra l’altro mi hanno lasciato davanti casa un’insegna di metallo (di quelle per i lavori in corso) che è ancora lì. Dopo anni. Da allora ogni volta che piove mi sgorga (letteralmente) la fogna davanti casa, cioè fuoriesce dal tombino situato davanti all’ingresso di casa mia”.

