Caro bollette, seguendo i comportamenti “virtuosi” si risparmia più di 600 euro all’anno

Seguire le regole del piano di risparmio energetico predisposto dal Governo può portare a un risparmio in bolletta superiore ai 600 euro all’anno per famiglia. È la stima resa nota dall’Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile che ha collaborato con il ministro Roberto Cingolani al piano.

Si parte dalla stretta sul riscaldamento: un grado in meno, accensione ridotta di un’ora al giorno (a Genova sarebbero 11 in base alla normativa preesistente) e di due settimane nel corso dell’anno potrebbe alleggerire la bolletta del gas di 178,63 euro, corrispondenti a 133,53 metri cubi di gas a famiglia in un anno. Ma diversi condomini, come spiegato da Genova24, stanno poi valutando ulteriori riduzioni della fascia oraria che produrrebbero un taglio ancora più consistente sulle spese d’amministrazione.

» leggi tutto su www.genova24.it