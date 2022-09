Center data systems, un gruppo di lavoratori: “Nessun ricatto da parte dell’azienda, la proposta parte da noi”

“Nessuno ci ha mai ricattati”. Così un’ottantina di lavoratori di Center data systems (all’incirca un terzo del totale) esordiscono nel commento scaturito dopo aver letto sulla stampa una dichiarazione di Fistel Cisl e di Slc Cgil con cui le due sigle sindacali accusano l’azienda di aver utilizzato l’arma della garanzia di una continuazione dello smart working al fine di costringere alcuni di loro a ridursi l’orario.

“La proposta è nata da noi, durante una video assemblea svoltasi tramite Meet (piattaforma di Google ndr), ed è stata esposta a tutti i rappresentanti sindacali presenti che ci hanno promesso di portarla in discussione al tavolo che si sarebbe svolto di lì a poco con i vertici aziendali. E’ stata proposta da Uilcom Uil? Non capiamo dove sia il problema. A fronte della nostra disponibilità volontaria (e sottolineiamo volontaria) di ridurci momentaneamente l’orario per dare una mano alla nostra azienda che sta attraversando un periodo di grave difficoltà, abbiamo chiesto di concederci la possibilità di poter risparmiare le spese del carburante e degli spostamenti rimanendo a lavorare da casa. Anche qui, dov’è il problema?

Probabilmente CDS ha ritenuto ringraziarci per questo nostro pesante sacrificio economico momentaneo accettando la nostra proposta. Non togliamo niente ai colleghi che, per motivi personali, non hanno voluto né potuto rinunciare a parte dello stipendio”.

“Rischiare di perdere il posto – continuano i lavoratori – di questi tempi non è una prospettiva accettabile, specialmente in una realtà come quella spezzina dove c’è un alto tasso di disoccupazione. 51 esuberi full time su 246 occupati che corrispondono a oltre 70 “teste” sono un dato preoccupante, o no? Quindi, dopo aver ascoltato ciò che era stato messo sul tavolo da parte dell’azienda, abbiamo pensato di muovere una proposta che, se fosse stata accettata da CDS e alla quale avesse aderito buona parte dei colleghi, avrebbe garantito a noi una relativa tranquillità e continuità. Diciamo che l’abbiamo fatto per ‘sano’ egoismo di lavoratori”.

Proseguono: “L’azienda ha accettato di venirci incontro. Questo è quanto! Quindi non parliamo di ricatti, non parliamo di baratto poco etico. Noi abbiamo fatto una proposta e loro l’hanno accolta, non danneggia nessuno, anzi! Ci amareggia solo che Cgil e Cisl, non comprendendo probabilmente lo scopo che ci ha animati, abbia attribuito colpe assolutamente immotivate alla nostra azienda e mosso accuse, a dir poco, infamanti. Non vogliamo che si pensi che noi viviamo in un eden, che abbiamo fatto queste dichiarazioni per piaggeria o per un qualche strano timore. Spesso ci siamo scontrati con i nostri datori di lavoro ma, in questo frangente, ci corre l’obbligo di raccontare realmente come si sono svolti i fatti”.

L’articolo Center data systems, un gruppo di lavoratori: “Nessun ricatto da parte dell’azienda, la proposta parte da noi” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com