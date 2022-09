Da Reggio Calabria alla Spezia, l’operazione “Nuova Linea” coinvolge ventidue soggetti

E’ in corso, nelle province di Reggio Calabria, Verona e la Spezia, l’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, denominata “Nuova Linea”, con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dall’ Ufficio del Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, nei confronti di 22 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo, di un’associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni in concorso, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, turbata libertà degli incanti, detenzione e porto di armi da fuoco, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, tutte fattispecie aggravate dall’agevolazione mafiosa. Per 18 delle persone coinvolte nell’operazione é stato disposto il carcere, mentre altre quattro sono finite ai domiciliari.

