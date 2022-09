I piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica di Parma a Le Grazie per una giornata in barca a vela

“Un sorriso nel vento”. E’ questo il nome dell’iniziativa sociale organizzata dall’associazione Golfo dei poeti per la giornata di domenica 11 settembre a Le Grazie a favore dei piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Parma e dei loro familiari.

La giornata, che si svolgerà anche grazie alla collaborazione offerta dall’associazione Noi per loro e degli sponsor Cressi sub e Ski store della Spezia, prenderà il via intorno alle 10.30 dal borgo di Le Grazie, dove gli ospiti, grandi e piccini, arriveranno direttamente in pullman da Parma.

Qui saliranno a bordo di una dozzina di barche a vela da 12 metri che, sulla base delle condizioni meteomarine che si presenteranno, li porteranno alla scoperta delle isole Palmaria e Tino, oppure a fare un giro all’interno del Golfo. Seguirà il pranzo a terra, mentre il rientro è previsto nel pomeriggio.

L’iniziativa è alla sua prima edizione, ma i vertici dell’associazione Golfo dei poeti si sono detti già pronti per ripetere l’esperienza il prossimo anno.

