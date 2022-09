Il Napoli passeggia con il Liverpool in attesa dello Spezia, Osimhen infortunato

“Adesso manteniamo la testa bassa per proseguire a lavorare. Non ci sono trionfalismi, c’è una grande prestazione che va ripetuta anche nelle prossime gare. Non abbiamo alcuna presunzione, quando si veste la maglia del Napoli questo è l’atteggiamento che ogni giocatore deve avere in campo sempre. Domani ci si allena in vista dello Spezia e si prosegue sulla nostra strada”. A caldo della vittoria per 4-1 contro il Liverpool di ieri sera, storicamente un unicum per il Napoli, Luciano Spalletti prova subito a resettare la testa dei suoi giocatori e puntare al prossimo impegno di campionato.

Lo Spezia è avvertito. Se contro Inter e Juventus si era visto il gap tecnico, il Napoli oggi è la squadra più in forma del campionato. Osimhen è uscito per un problema fisico, contro gli aquilotti non ci sarà. Si scalda Simeone, ieri autore della sua prima rete in Champions League. “Sono felice, ringrazio il mister e i miei compagni, è stata una notte splendida. Battere il Liverpool in questo modo è un segnale di grande forza e unione. E’ una serata che non dimenticherò più. Ho lottato per arrivare qui e sono ancora emozionato”.

