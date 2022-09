Italia-Sudafrica di rugby il 19 novembre a Genova sarà il Bollesan-day

Genova. Il 19 novembre il grande rugby torna a Genova. In programma Italia-Sudafrica allo stadio Luigi Ferraris, e sarà una partita speciale annuncia il presidente della Federazione italiana rugby Marzio Innocenti, in città per incontrare il sindaco Marco Bucci: “Sarà il Marco Bollesan-day, una celebrazione a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Il Covid ci ha bloccato e l’occasione genovese è quella giusta».

Marco Bollesan, nato a Chioggia, ma cresciuto e vissuto a Genova, è stata la figura più iconica di questo sport, una leggenda. Giocatore, che ha fatto della grinta e del sacrificio una bandiera, poi allenatore, ma anche comunicatore eccezionale, primo rugbista nella Walk of fame dello sport italiano.

Presto i dettagli di una giornata che avrà diversi eventi collaterali, tra cui una partita tra una selezione una selezione dei migliori giocatori emergenti italiani e dei giocatori provenienti o che hanno giocato in Liguria, chiamata i Siluri, e i fondatori del rugby: l’Università di Cambridge. “L’idea è di ottenere la possibilità di giocarla al Carlini” auspica l’ex giocatore genovese Marco Rivaro, unico italiano ad aver vestito il Light Blue di Cambridge nel 2000 e 2001. L’impianto sarà oggetto di ristrutturazione l’anno prossimo e si attende una firma di deroga per poterlo riempire in ogni settore. Il sindaco Bucci ha promesso di lavorarci, offrendo tutta la disponibilità.

I Siluri sono nati a Genova negli anni Novanta per iniziativa di un gruppo di giovani giocatori di Cus Genova e Pro Recco, imperversarono e divennero leggendari vincendo partite e tornei estivi in tutto il paese.

» leggi tutto su www.genova24.it