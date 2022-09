La Sanremese presenta i suoi giovani talenti al Comunale. Le tribune di nuovo agibili

Sanremo. La Sanremese presenta al Comunale (finalmente con le tribune agibili) il Settore Giovanile biancoazzurro per la stagione calcistica 2022-2023. Il dirigente è Gianni Brancatisano, il responsabile dei rapporti con la stampa, Mattia Rossi. Il settore coperto dello stadio, o0ra con i lavori di messa in sicurezza e restyling terminati, può ora rincominciare ad ospitare spettatori. Non succedeva da più di un anno, quando si era reso palese il distacco di alcune parti del soffitto.

