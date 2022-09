L’attacco rimane al lumicino, domani si prova a recuperare Strelec

Lo Spezia viaggia verso Napoli con un attacco ridotto all’osso. Per Luca Gotti le certezze sono Nzola e Gyasi, con Leo Sanca come eventuale scelta in caso di tridente. Agudelo rimane una possibilità, anche se il tecnico lo preferisca da mezzala, mentre Verde e Maldini sono ancora fermi ai box e ne avranno ancora per un po’. Unica speranza è il recupero in extremis di David Strelec, che domani verrà testato sul campo. A centrocampo, ancora fuori gioco Elbina Ekdal: arrivato a inizio luglio, ha giocato solo due spezzino di partita per circa 40 minuti di calcio.

