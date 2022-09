Lettere/ “Tronco spiaggiato, simbolo di San Michele”

Da Mario Piana

Come già segnalato parecchio tempo fa A San Michele di Pagana sulla spiaggia di Trelo, che quest’anno non ha subito nessun intervento serio di ripascimento o almeno pulizia ed è tenuta in condizioni vergognose, continua a giacere questo simpatico tronco ormai adottato dai bagnanti come appendiabiti (!!!). Possibili che nessuno invece di pensare ai selfie abbia mandato qualche addetto per rimuoverlo?

A fine mese c’è la festa, siccome è l’unico giorno dell’anno che tante autorità vengono nella frazione per farsi vedere (!!) spero che almeno si vogliano mostrare con una spiaggia in ordine.

» leggi tutto su www.levantenews.it