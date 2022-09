Mauro ha lasciato il luogo della cerimonia, una folla commossa per l’ultimo saluto al reporter spezzino

“Signore non ti chiediamo perché ce lo hai tolto, ma ti ringraziamo per avercelo dato”. E’ la citazione di Sant’Agostino che don Mirco ha voluto utilizzare per ricordare quanto sia stato prezioso aver potuto condividere anche solo un pezzo di strada con Mauro Frascatore. La città questo pomeriggio si è riunita a Nostra signora della Neve per l’ultimo saluto allo storico reporter della Nazione. Sindaci ed ex primi cittadini, colleghi, rappresentanti delle forze dell’ordine e figure di spicco della società spezzina non sono voluti mancare per porgere a Frascatore un ultimo gesto d’affetto, anche per essere in qualche modo vicini alla famiglia. La figlia Alexia ha sottolineato come per tutti Mauro per tutti abbia rappresentato qualcosa di importante: “Per me però sarai sempre papà”. Tra i ricordi anche quello del collega storico Massimo Benedetti: “Eri quello che arrivava sempre prima di tutti, non di rado scoprivamo da te una notizia. Tu sei stato La Nazione, andremo avanti al meglio delle nostre possibilità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com