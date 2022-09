Point della Lega contestato, Di Muro e Piana «Ventimiglia ha già subito troppo da chi è a favore della libera circolazione dei migranti irregolari»

Ventimiglia. Non tarda la reazione del Carroccio alla contestazione messa in atto da un gruppetto di persone appartenente al movimento “no borders” durante l’inaugurazione del point elettorale della Lega. I manifestanti, di fronte ai locali di via Cavour, sede del punto leghista, hanno suonato tamburelli, usato fischietti ed esposto cartelli contro il partito di Matteo Salvini ed altre scritte in italiano e arabo.

» leggi tutto su www.riviera24.it