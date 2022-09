Recco: messa all’alba, pienone di fedeli al Santuario

Tantissimi fedeli al santuario della Madonna del Suffragio, Patrona della città per assistere alla messa all’Alba che inizia alle 4.30. L’arca con la Madonna, ingioiellata durante la notte con parte degli ex voto ricevuti nel corso degli anni dai fedeli, fa bella mostra di sé. La messa è celebrata dal rettore don Danilo Dellepiane che nei prossimi giorni lascerà l’incarico per dedicarsi esclusivamente alla parrocchia di Camogli di cui è arciprete; verrà sostituito da don Giuseppe Guastavino che assumerà anche le funzioni di parroco al posto di don Pasquale Revello.

Alla messa assiste il sindaco Calo Gandolfo con gli assessori Enrico Zanini, Francesca Aprile e Caterina Peragallo; il comandante della stazione carabinieri maresciallo Amedeo Bartoli, la confraternita del Suffragio e ovviamente rappresentanti dei quartieri; il presidente della Croce Verde Giovanni Minardi. Unico sacerdote presente don Marco Fazio.

