Recco: ordinata notte in bianco per centinaia di persone

Alle 3.30 l’immancabile, tradizionale saluto pirotecnico dei Quartieri alla Patrona, la Madonna del Suffragio detta confidenzialmente e affettuosamente la Suffragina. L’ordinanza comunale non ha spento il rullo di tamburi di simpatici suonatori. Gli appartenenti ai quartieri hanno trascorso la notte accanto alle loro “osterie”; centinaia di giovani hanno dato vita, in maniera ordinata, a questa magica notte con 25 gradi di temperatura e l’incubo della pioggia. Alle 4 pieni i tavolini del bar Perla con persone a fare colazione; gruppi di giovani anche (foto) nei pressi del Santuario illuminato. Presidio della Croce Verde in caso di necessità per interventi immediati. e monitoraggio dei carabinieri. Grandi assenti i cinghiali, tenuti forse a distanza dal continuo viavai.

