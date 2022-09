Ripartono le attività dell’associazione Aidea

Dopo la pausa estiva Aidea La Spezia riprende l’attività. Sono molte le iniziative già dal mese di settembre.

Il 13 settembre parte un corso breve di introduzione al giapponese rivolto a chi non ha mai studiato la lingua. In programma studio dei kanji, studio grammaticale e lessico e introduzione alla cultura giapponese. Il mondo dei manga e degli anime. Il corso si terrà il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 a cura di Martina Rota.

Il 15 settembre parte un corso breve intensivo di inglese turistico, particolarmente adatto a chi si occupa di accoglienza turistico-ricettiva; in tutto 6 incontri con cadenza bisettimanale ore 15.00-16.30. Programma: Situational English incentrato sulle principali necessità e tematiche ricorrenti nel settore.

E ancora, un corso breve di inglese A2 per ripassare le competenze precedentemente acquisite, dal 13 settembre lunedì e mercoledì alle 15-16.30.

In programma altresì il corso di Italiano per stranieri: livello base il lunedì e mercoledì dalle 10:30 alle 12:00; livello intermedio il lunedì ore 9:00; 10:30. Saranno inoltre tenuti corsi gratuiti di lingua italiana in relazione all’emergenza Ucraina. Informazioni in sede.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com