Imperia. Sono iniziate questa mattina presto le funzioni religiose per la festa del Santuario di Montegrazie: uno dei monumenti più amati e visitati di tutto il nostro territorio, questa chiesa infatti, che custodisce straordinari tesori artistici come gli affreschi dei Fratelli Biazaci, per secoli è stata meta di pellegrinaggio e luogo di fede per tutto l’imperiese.

La festa del Santuario è quindi un momento non solo di festa ma anche per incontrare amici e parenti da tutto il circondario.

