Savona. Si sarebbero generate a causa di un cortocircuito le fiamme divampante in serata all’interno di un ascensore in un condominio di via Bresciana, a Savona.

L’episodio si è verificato intorno alle 19.30. Sul posto è subito intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it