“Sciacarée” celebra l’ingresso di Molini di Triora nel Parco Regionale Naturale delle Alpi Liguri

Molini di Triora. Il 10 e 11 settembre torna il Festival dell’Outdoor – L’avventura di “Sciacarée” che per l’occasione dà il benvenuto a Molini di Triora nel Parco Regionale Naturale delle Alpi Liguri con una tappa straordinaria del Festival dell’Outdoor, che chiude il tour iniziato in giugno e proseguito a luglio e agosto.

Per sabato 10 e domenica 11 settembre, in occasione della 61° edizione della Sagra della Lumaca e in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e le Associazioni di Molini, è stato predisposto un ricco calendario di eventi, finalizzato alla promozione di Molini di Triora e delle attività outdoor che vi si svolgono durante tutto l’arco dell’anno.

» leggi tutto su www.riviera24.it