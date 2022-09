Sicurezza e degrado: convocata l’assemblea della Consulta di Trinità

Il presidente della Consulta territoriale dei quartieri Trinità-Ponti di Ferro di Sarzana, ha convocato per il prossimo 23 settembre l’assemblea pubblica dei cittadini. La riunione è fissata per le 18.30 presso il centro sociale Barontini quando all’ordine del giorno ci saranno i temi legati alla sicurezza della zona e in particolare allo spaccio, al decoro e ai fenomeni di microcriminalità che negli ultimi tempi l’hanno interessata. “Tutti coloro che riesiedono o hanno domicilio nel territorio di competenza – spiega la Consulta – sono invitati a partecipare. È stato chiesto l’intervento dell’assessore alla sicurezza Torri e di altri rappresentanti del Comune, al fine di offrire, dove possibile, un immediato riscontro a istanze o sollecitazioni”.

