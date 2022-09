Tpl, vertice in Regione sul caro-energia: sostegno alle aziende per fronteggiare la crisi

Provincia. I rincari energetici e l’aumento dei costi del carburante per il trasporto pubblico al centro di una riunione in programma domani, venerdì 9 settembre, in Regione Liguria.

Le aziende locali sono alle prese con l’impennata del gasolio che incide sempre di più sul complessivo ambito gestionale. Quindi, per evitare un aumento della bigliettazione e degli abbonamenti, mantenendo la linea di incentivare l’uso del mezzo pubblico, servono misure di sostegno adeguate per fronteggiare il prossimo autunno-inverno.

» leggi tutto su www.ivg.it